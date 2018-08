Festnahme von Jan Ullrich Ex-Radprofi soll Prostituierte verletzt haben

Von red/SID 10. August 2018 - 12:09 Uhr

Ex-Radprofi Jan Ullrich soll in Frankfurt festgenommen worden sein. (Symbolbild) Foto: dpa

Ex-Radprofi Jan Ullrich soll in Frankfurt in Gewahrsam genommen worden sein. Der Verdacht der Körperverletzung steht im Raum. Ullrich soll in einem Hotel eine Frau attackiert und verletzt haben.

Frankfurt - Jan Ullrich soll in Frankfurt wegen des Verdachts der Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden sein. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Er soll in einem Hotel eine Frau attackiert und verletzt haben.

Mehr zum Thema

Ullrich (44), der zuletzt den Konsum von Drogen eingeräumt hatte und sich in Deutschland in Behandlung begeben wollte, soll nach Bild-Informationen in einem Luxushotel in Frankfurt eine Prostituierte misshandelt haben. Die Zeitung berichtet, dass Ullrich zunächst mit der Frau gefeiert haben soll, ehe die Situation außer Kontrolle geriet. Er sei daraufhin von der Polizei überwältigt worden. Diese Informationen bestätigte die Staatsanwaltschaft nicht. „Wir tragen noch die Details zusammen. Ich kann aber bestätigen, dass die Polizei Herrn Ullrich in Gewahrsam genommen hat“, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen dem SID am Freitagmittag: „Ob Haftbefehl erlassen wird, steht noch nicht fest.“

Festnahme auf Mallorca

Ullrich hatte Anfang August für negative Schlagzeilen gesorgt. Der frühere Radstar war auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca nach einem Zwischenfall auf dem Grundstück von Til Schweiger vorübergehend festgenommen worden.