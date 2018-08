Jan Ullrich Ex-Radprofi hat psychiatrische Einrichtung offenbar verlassen

Von red/sid 11. August 2018 - 18:28 Uhr

Jan Ullrich, hier auf einem Archivbild aus dem Jahr 2017, soll die psychiatrische Einrichtung wieder verlassen haben. Foto: KEYSTONE

Der in persönliche Turbulenzen geratene Ex-Radprofi Jan Ullrich hat einem Medienbericht zufolge die psychiatrische Einrichtung, in die er am Freitag gebracht worden war, wieder verlassen.

Frankfurt/Main - Der ehemalige Rad-Star Jan Ullrich hat nach seiner Einweisung in eine psychiatrische Klinik die Einrichtung am Samstagmittag wieder verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Nach seiner vorübergehenden Festnahme in einem Frankfurter Hotel war Ullrich am Freitagabend in die Klinik gebracht worden. Dort sollten Experten über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte eine Polizei-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Aufgrund des „seelischen und körperlichen Zustands“ des 44-Jährigen habe es keine andere Wahl gegeben, sagte die Sprecherin weiter.

Der frühere Radprofi war am Freitag vorübergehend festgenommen worden, weil er in einem Nobelhotel eine Escortdame attackiert und verletzt haben soll. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ullrich soll in dem Hotel mit der Frau in einen Streit geraten sein und sie daraufhin gewürgt haben. Ullrich stand zur Tatzeit nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter „erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss“ und war bis Freitagmittag nicht vernehmungsfähig.

Ullrich war am Donnerstagabend nach Frankfurt gereist, um sich in Therapie zu begeben. Erst vor wenigen Tagen war er wegen eines Zwischenfalls auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger in die Schlagzeilen geraten.