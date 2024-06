Jan-Ullrich-Autobiografie: Kokain bezahlte Jan Ullrich mit Geldbündeln aus der Sporttasche

Das Haus auf Mallorca, in dem Jan Ullrich im Jahr 2018 wenige Monat zuvor noch gemeinsam mit seiner Familie gelebt hatte, war laut seiner neu erschienenen Autobiografie zu einer Kokain-Hölle geworden: „Rund um die Uhr kamen irgendwelche Leute rein, die ich noch nie gesehen hatte. Schauspieler, Künstler, Kriminelle, Rocker, Milieu-Leute. Jeder war hier willkommen“, schreibt Ullrich in der Autobiografie unter dem Titel „Himmel, Hölle – und zurück ins Leben“.

Geschildert wird mit Hilfe von Ghostwriter „Dennis Sand“ auch, wie Jan Ullrich einmal im Kokain-Rausch eine ganze Sporttasche Geld bei der Bank abhob, um Exzesse und Partyleben zu finanzieren: „Ich hatte seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen und jede Menge Kokain und Whiskey intus ... Ich nannte ihm eine absurd hohe Summe und knallte eine Sporttasche auf den Schalter. Er schaute mich entgeistert an ... Als ich wieder zu Hause war, ging ich in mein Schlafzimmer und schüttete das Geld einfach auf den Fußboden“, so die entsprechende Buch-Passage in geraffter Form.

Kokain und Alkohol

Offenbar dient die Autobiografie Ullrich auch dazu, endlich mit der Vergangenheit abzuschließen. Im „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ sagte der 50-Jährige diese Woche: „Es ist für mich jetzt verarbeitet. [...] Es hat mir sehr geholfen, das mal rauszulassen.“ Er wolle nicht in schlechte Verhaltensmuster zurückfallen und nach dem Abschied von Alkohol und Kokain gehe es ihm heute viel besser.

Ist Til Schweiger wieder mit Jan Ullrich befreundet? Foto: dpa-Zentralbild/Stefan Sauer

Seine früheren Abstürze kosteten den Ex-Sportler auch menschliche Beziehungen, wie zu Til Schweiger, seinem damaligen Nachbarn im Stadtteil Establiments oberhalb von Palma de Mallorca. Dort war es im August 2018 zum Eklat gekommen: Jan Ullrich soll über einen Zaun auf das Anwesen von Till Schweiger vorgedrungen sein und eine Grillparty gestört haben, verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Einen Monat später gestand Ullrich dann ein, dass er suchtkrank war und in seinem Leben schwere Fehler gemacht hat. Für das Würgen einer Prostituierten in einem Frankfurter Hotel nach der Schweiger-Episode kam er jedoch mit einer Bewährungsstrafe davon, unterzog sich diversen Entziehungskuren – auch mit Hilfe seines Ex-Konkurrenten Lance Armstrong, dem er seit Langem verbunden ist.

Lance Armstrong und Jan Ullrich bei der Tour de France 2005. Foto: AP/CHRISTOPHE ENA

Jan Ullrich im April 2024 in Bad Dürrheim. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Jan Ullrich und Til Schweiger

Auch mit Til Schweiger soll sich Jan Ullrich wieder angenähert haben. Der ehemalige Radsportler macht sich nun sogar Sorgen um den Schauspieler. Bei Sat 1 sagte er: „Der Til hat halt seine Probleme gehabt und das hat ihn auch sehr mitgenommen. Keiner ist gerne krank, er hat ja auch ein gewisses Alter, da mache ich mir natürlich Sorgen.“ Ullrich meint sogar, dass Til Schweiger in ihm einen Freund habe: „Ich bin da für ihn.“

Til Schweiger litt in diesem Frühling unter einer schweren Sepsis und ist nur knapp einer Beinamputation auf Mallorca entgangen. Laut Medienberichten wird er derzeit wegen eines offenen Beins in Deutschland weiterbehandelt und muss sich einer Bypass-Operation unterziehen, sobald es sein Zustand erlaubt. Bis zu seiner Genesung hat sich Schweiger vorläufig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, heißt es.

Jan Ullrich Cycling Museum

Mit Jan Ullrich scheint es indes aufwärts zu gehen. Neben zwei TV-Dokus („Jan Ullrich – der Gejagte“ und „Being Jan Ullrich“) sowie dem neuen Buch „Himmel, Hölle – und zurück ins Leben“ (Next Level Verlag) gibt es seit Mai 2024 auch ein „Jan Ullrich Cycling Museum“ in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis). Last but not least hat Ullrich vor Kurzem auf eine öffentlichkeitswirksame Doping-Beichte abgelegt, um einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Sein Vermögen soll sich laut „Focus“ immer noch auf acht Millionen Euro belaufen.

Jan-Ullrich-Autobiografie: „Himmel, Hölle – und zurück ins Leben“

Herausgeber: ‎ Next Level Verlag; 1. Edition (25. Juni 2024)

Gebundene Ausgabe: ‎ 272 Seiten

ISBN-10 : ‎ 3949458727

ISBN-13 : ‎ 978-3949458729

Abmessungen: ‎ 13.4 x 2.3 x 20.6 cm

Amazon-Bestseller-Rang: Nr. 51

Nr. 1 in „Rennsport“

Nr. 1 in „Sportlerbiografien & -erinnerungen“

Nr. 1 in „Tour de France“

Kinder statt Kokain

Jan Ullrich hat vier Kinder: Zusammen mit Ex-Frau Sara Steinhauser die drei Söhne Max (16), Benno (13) und Toni (11). Nesthäkchen ist Tochter Sara Maria mit seiner früheren Partnerin Gaby Weis. Inzwischen ist der 50-Jährige mit der Kubanerin Elizabeth Napoles liiert. Sie hatte 2018 den Ullrich-Absturz auf Mallorca komplett miterlebt. Das Paar wohnt heute in Merdingen am Kaiserstuhl, wo auch Winzertochter Gaby Weis ihre Heimat hat. Dort war jedoch aus verschiedenen Gründen die Einrichtung eines Jan-Ullrich-Museums gescheitert.