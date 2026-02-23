Jan Köppen: Moderator zeigt sich nachdenklich nach dem Dschungelcamp

Jan Köppen hat im Dschungelcamp-Nachspiel Fehler im Umgang mit Gil Ofarim eingeräumt. Auch auf Instagram meldete sich der Moderator zu Wort und sprach darüber, wie herausfordernd er die vergangenen Wochen empfunden hat.
Im "Nachspiel" von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgten am Sonntagabend nicht nur die RTL-Dschungelcamper für Gesprächsstoff. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer staunten auch über das Moderatorenduo, das sich zum Dschungelkönig Gil Ofarim (43) ungewohnt unterschiedlich positionierte. Während Sonja Zietlow (57) den Musiker erneut verteidigte, stellte Jan Köppen (42) ihm etliche kritische Fragen und übte auch Selbstkritik. Auf Instagram unterstrich der Moderator in mehreren emotionalen Storys zudem, wie herausfordernd die Arbeit in Australien diesmal für ihn war.