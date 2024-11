Jan Furtok ist tot: Früherer Bundesligaspieler stirbt mit 62 Jahren

Der frühere Bundesligaspieler Jan Furtok ist tot. Das teilte der polnische Fußballverband am Dienstag mit. Furtok starb demnach im Alter von 62 Jahren. Seit Jahren litt er an Alzheimer, die Diagnose hatte er 2015 erhalten. Schon 2022 hatte sich die Krankheit derart verschlimmert, dass Furtok manchmal sein eigenes Spiegelbild nicht mehr erkannt habe, wie seine Ehefrau Anna einst berichtete.

Furtok, der auch einen deutschen Pass besitzt, war 1988 von GKS Katowice nach Deutschland zum Hamburger SV gekommen, wo der Stürmer in 135 Bundesligaspielen 51-mal traf. 1993 wechselte er zu Eintracht Frankfurt (53 Spiele, 9 Tore), ehe er 1995 nach Katowice zurückkehrte. Dort war er später auch als Trainer tätig. Mit der polnischen Nationalmannschaft nahm Furtok 1986 an der WM in Mexiko teil. In 36 Länderspielen erzielte er zehn Tore.