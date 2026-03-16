Das "Großstadtrevier" ist nach einem schweren Jahr für seine Fans mit neuen Folgen zurück. 2025 verlor die Serie mit Wanda Perdelwitz und Arthur Brauss gleich zwei beliebte Stars. Zuvor musste das Kultformat bereits von weiteren prägenden Gesichtern Abschied nehmen.
Das "Großstadtrevier" ist seit fast vier Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fernsehen - eine Serie, die Generationen begleitet und viele unvergessliche Gesichter hervorgebracht hat. Doch die lange Geschichte der ARD-Produktion hat auch ihre traurigen Momente: Immer wieder mussten Fans Abschied von beliebten Darstellerinnen und Darstellern nehmen. Besonders schwer traf es die "Großstadtrevier"-Familie zuletzt im Jahr 2025.