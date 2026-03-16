Das "Großstadtrevier" ist nach einem schweren Jahr für seine Fans mit neuen Folgen zurück. 2025 verlor die Serie mit Wanda Perdelwitz und Arthur Brauss gleich zwei beliebte Stars. Zuvor musste das Kultformat bereits von weiteren prägenden Gesichtern Abschied nehmen.

Das "Großstadtrevier" ist seit fast vier Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fernsehen - eine Serie, die Generationen begleitet und viele unvergessliche Gesichter hervorgebracht hat. Doch die lange Geschichte der ARD-Produktion hat auch ihre traurigen Momente: Immer wieder mussten Fans Abschied von beliebten Darstellerinnen und Darstellern nehmen. Besonders schwer traf es die "Großstadtrevier"-Familie zuletzt im Jahr 2025.

Wanda Perdelwitz: Ein tragischer Unfall erschüttert die Serienwelt Wanda Perdelwitz war am 28. September 2025 mit dem Fahrrad im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als ein Fahrzeug vor ihr anhielt, um einen Beifahrer aussteigen zu lassen. Die geöffnete Autotür wurde ihr zum Verhängnis: Perdelwitz prallte dagegen und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Schauspielerin erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Sie wurde nur 41 Jahre alt und hinterlässt einen sechsjährigen Sohn.

Von 2012 bis 2022 gehörte die Berlinerin Perdelwitz zum festen Ensemble des "Großstadtreviers" - als Polizistin Nina Sieveking prägte sie die Serie mit ihrer unkonventionellen Spielweise. Ihre Figur beschrieb sie selbst einmal so: "In der täglichen Arbeit auf der Straße ignoriert Nina gern die klassische Rollenverteilung. Sobald es aber um Ungerechtigkeit geht, kann sie sehr impulsiv und unberechenbar werden. Ninas Mut und ihre Kompromisslosigkeit mag ich sehr."

Arthur Brauss: Friedlicher Abschied nach langer Karriere

Nur wenige Wochen zuvor, im August 2025, verstarb Arthur Brauss im Alter von 89 Jahren in München. Seine Frau Marie Pocolin-Brauss teilte damals mit: "Er ist ganz friedlich eingeschlafen. Das ist mein einziger Trost: Dass er sich nicht quälen musste." In den letzten Jahren habe er sich bereits aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sei rund um die Uhr gepflegt worden. Nach 50 gemeinsamen Jahren hatten sie noch im Jahr zuvor "ganz still" geheiratet.

Der gebürtige Augsburger gehörte einst zur Stammbesetzung des "Großstadtreviers", wo er in den Folgen eins bis 36 den Polizeihauptmeister Richard Block verkörperte.

Jan Fedder: Das Herz von St. Pauli

Besonders große Anteilnahme löste der Tod von Schauspieler Jan Fedder aus. Zwar gehörte er nicht von Beginn an zum Cast, doch er prägte das "Großstadtrevier" wie kaum ein anderer und machte die Serie für viele erst zum Kult. Von Staffel 6 bis 33 war er zwischen 1991 und 2020 als Dirk Matthies zu sehen, der sich vom Polizeiobermeister zum Polizeioberkommissar hocharbeitete. Über Jahrzehnte hinweg war Fedder das prägende Gesicht der Serie und brachte mit Hamburger Schnack und trockenem Humor Leben in den Alltag der Hauptwache. Sein Charakter, ein bodenständiger Streifenbulle aus St. Pauli, wurde zum Markenzeichen.

Fedder starb nach jahrelangem Kampf gegen eine Krebserkrankung am 30. Dezember 2019 in seiner Wohnung in Hamburg. Die Trauerfeier fand am 14. Januar 2020, dem 65. Geburtstag von Jan Fedder, auf seinen Wunsch im Hamburger Michel statt. Dort war er getauft, konfirmiert und getraut worden und hatte im Knabenchor mitgewirkt. Im Anschluss folgte ein Trauerkonvoi über St. Pauli.

Mareike Carrière: Eine der ersten TV-Polizistinnen

Mareike Carrière brachte als Streifenpolizistin Ellen Wegener von 1986 bis 1994 frischen Wind in die Männerdomäne. In 62 Folgen kämpfte sie als eine der ersten TV-Polizistinnen Deutschlands tough gegen das Verbrechen. Ihre Abschieds-Doppelfolge "Ellens Abschied" sorgte für Rekordquoten.

Mareike Carrière, die Schwester von Mathieu Carrière, starb am 17. März 2014 mit 59 Jahren an Krebs.

Auch diese Todesfälle prägten die Seriengeschichte

Peter Neusser, der von 1986 bis 2003 den Revierleiter Rolf Bogner gespielt hatte, verstarb 2010 im Alter von 77 Jahren. Und Wilfried Dziallas, Bogners Nachfolger Bernd Voss von 2004 bis 2017, erlag 2021 einer Corona-Erkrankung - ebenfalls mit 77 Jahren.

Seit Montag, dem 2. März, laufen die neuen "Großstadtrevier"-Folgen montags um 18:50 Uhr im Ersten, anschließend auch in der ARD Mediathek. Die Folgen "Nichts mehr, wie es war" (2. März) und "Schutzgeld" (9. März) schlossen die vorherige Staffel mit über einem Jahr Verspätung ab - "aus programmplanerischen Gründen", wie es vom Sender hieß. Erst am 16. März fällt mit der Episode "Rufmord" der eigentliche Startschuss für die 38. Staffel.