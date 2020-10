Polizeieinsatz in Stuttgart 21-Jähriger rastet bei Fahrkartenkontrolle aus und verpasst Kopfstöße

Ein 21-Jähriger wird am Freitag am Hauptbahnhof in einer S-Bahn kontrolliert. Da seine „Polygo“-Karte nicht mehr gültig war, steigen Mitarbeiter mit dem Mann zur weiteren Überprüfung aus. Dann eskaliert die Situation.