1 Jan Delay & Disko No. 1 präsentieren ihr aktuelles Album. Foto: Veranstalter

Der Popmusiker Jan Delay disponiert aufgrund der Pandemielage um: Das im März angesetzte Konzert in der MHP Arena Ludwigsburg findet nun am 19. Juli auf der Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg statt.















Stuttgart - Aufgrund der unsicheren Corona-Lage müssen Fans des deutschen Popmusikers Jan Delay umplanen: Wie der Stuttgarter Konzertveranstalter C2-Concerts bekannt gegeben hat, wird das für 9. März in der MHP Arena Ludwigsburg angesetzte Konzert von Jan Delay & Disko No. 1 auf den 19. Juli verschoben; es wird aber nicht in Ludwigsburg, sondern auf der Spardawelt-Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg stattfinden.

Vorverkauf startet am Samstag

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf für die verlegte Show startet am Samstag, 12. Februar, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter c2concerts.de/tickets.

„Bumms und positive Vibes“

Jan Delay präsentiert in Stuttgart mit der Live-Band Disko No. 1 sein fünftes Soloalbum „Earth, Wind & Feiern” live; es erschien im Mai 2021. Der Veranstalter verspricht für das sommerliche Open-Air-Konzert einen „Abend voller Bass, Bumms und positiver Vibes“. „Ja, es sind finstere Zeiten, aber das muss gar nicht sein. Lass uns die Wolken vertreiben, ich hab’ Sonne dabei“ – mit diesen Zeilen aus ersten Single-Auskopplung „Intro“ wird der Sänger und Musiker in der Mitteilung mit zitiert.