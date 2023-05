13 Entertainer mit Witz und Charisma: Jan Delay Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Musikalisch ausgefuchst und massiv tanzbar: Mit seinen begeisterten Fans hat Jan Delay in der Freilichtarena am Killesberg eine prächtige Party gefeiert.









Nur Hip-Hop und Rap waren ihm schon immer viel zu wenig. Seit über zwanzig Jahren gleicht die Karriere von Jan Delay viel mehr einem lustvoll-neugierigen Spaziergang durch sämtliche Facetten schwarz-weißer Tanzmusik als lediglich einem Flirt mit ihren erfolgreichsten neuzeitlichen Sub-Genres. Was für ein mitreißendes, unwiderstehlich ins Tanzbein fahrendes Kompendium an Songs und Sounds er seither angehäuft hat, zeigte der Hamburger am Dienstagabend in der randvollen Freilichtarena am Killesberg.