Jamie Leweling und Chris Führich: Flügelzange für WM? Führich und Leweling trumpfen auf

Gegen Wolfsburg haben Doppeltorschütze Jamie Leweling und Passgeber Chris Führich Werbung in eigener Sache betrieben. Das steigert ihre Chancen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Als sein Tore-Doppelpack beim deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen die überforderten Wölfe geschnürt war, da verbrachte Jamie Leweling gemeinsam mit seiner Mutter noch einen gemütlichen Sonntagabend. „Wie man das halt so macht als guter Sohn“, sagte der Flügelstürmer des VfB, der in der Region Nürnberg aufgewachsen ist, mit einem Augenzwinkern – und spendierte gerne ein Abendessen für zwei. Schließlich gilt es ja auch mal den Moment zu genießen.