Jamie Lee Curtis: Millionen-Spende für Opfer der Waldbrände in L.A.

Jamie Lee Curtis (66) hat sich bei einem Fernsehauftritt in der "The Tonight Show With Jimmy Fallon" am Mittwoch, 8. Januar, emotional aufgrund der Waldbrände in Kalifornien gezeigt. "Es ist einfach eine Katastrophe in Südkalifornien", sagte die Schauspielerin Moderator Jimmy Fallon (50) sichtlich ergriffen. "Natürlich hat es an vielen Orten schreckliche Brände gegeben, aber das ist buchstäblich mein Zuhause."