Am Mittwoch starb „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek. Der Schauspieler litt an Darmkrebs. Mit einer Spendenaktion soll seiner Familie geholfen werden.
US-Regisseur Steven Spielberg und seine Frau haben nach dem Tod von „Dawson’s Creek“-Stars James Van Der Beek laut Medienberichten Geld für die Familie gespendet. Insgesamt kamen bis Freitag über 2 Millionen US-Dollar (rund 1,7 Millionen Euro) bei einer Spendenkampagne zusammen, mit denen die Familie unterstützt werden soll, wie unter anderem das Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ schrieb.