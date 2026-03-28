James Tolkan: Zurück in die Zukunft-Star mit 94 Jahren verstorben

Er war gefürchtet als Mr. Strickland, der unerbittliche Schulleiter in "Zurück in die Zukunft": James Tolkan ist tot. Der Charakterdarsteller starb im Alter von 94 Jahren.

James Tolkan ist tot. Der US-amerikanische Charakterdarsteller, der Generationen von Kinozuschauern als barscher Schulleiter Mr. Strickland aus der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie im Gedächtnis geblieben ist, starb am Donnerstag in Saranac Lake im US-Bundesstaat New York. Er wurde 94 Jahre alt. Das bestätigte ein Sprecher der Familie laut Medienberichten.

Tolkan war einer jener Schauspieler, deren Gesicht man sofort erkennt, auch wenn der Name nicht immer sofort fällt. Sein Spezialgebiet: intensive, einschüchternde Typen, die mit einem einzigen Blick eine Szene dominieren konnten. Als Mr. Strickland, der keifende Rektor der Hill Valley High School, prägte er "Zurück in die Zukunft" und die Fortsetzung von 1989 nachhaltig - ehe er in "Zurück in die Zukunft 3" noch als Stricklands Großvater auftauchte. Wo immer er auftrat, baten ihn Fans augenzwinkernd darum, von ihm als "eine Null" beschimpft zu werden - so wie Marty McFly in der Kulttrilogie.

Von "Top Gun" bis "Dick Tracy"

Auch in "Top Gun" hinterließ Tolkan bleibenden Eindruck: Als Tom "Stinger" Jardian machte er Tom Cruises Figur Pete "Maverick" Mitchell unmissverständlich klar, was er von dessen Draufgängertum hielt. Und im Gangsterfilm "Dick Tracy" von Warren Beatty spielte er einen korrupten Buchhalter namens Numbers, der für Al Pacinos Schurken Big Boy Caprice die Kassen führt.

Die Liste seiner Leinwand-Auftritte liest sich wie ein Who's Who des amerikanischen Kinos jener Jahrzehnte: dreimal arbeitete er mit Regisseur Sidney Lumet zusammen - als Cop in "Serpico", als entschlossener Staatsanwalt in "Prince of the City" und als Richter in "Family Business", stets an der Seite von Al Pacino. Woody Allen besetzte ihn in "Die letzte Nacht des Boris Gruschenko" gleich in einer Doppelrolle als Napoleon und dessen Doppelgänger.

Broadway und Fernsehen

Tolkans Karriere beschränkte sich keineswegs auf die Kinoleinwand. Am Broadway spielte er in der Uraufführung von David Mamets "Glengarry Glen Ross" den skrupellosen Verkäufer Dave Moss - eine Rolle, die in der Verfilmung 1992 Ed Harris übernahm. Für das Fernsehen verkörperte er fünf Folgen lang Versicherungsermittler Norman Keyes in "Remington Steele" und tauchte in 21 Episoden der Krimiserie "A Nero Wolfe Mystery" auf, bei einzelnen Folgen führte er auch selbst Regie.

Ausbildung an der Actors Studio, Ehe seit 1971

Geboren wurde James Stewart Tolkan am 20. Juni 1931 in Calumet im US-Bundesstaat Michigan. Nach der Scheidung seiner Eltern landete er über Chicago schließlich in Tucson, Arizona, wo er 1949 seinen Schulabschluss machte. Nach einem Militärdienst bei der US-Marine studierte er an der Coe College und der University of Iowa, bevor er mit nur 75 Dollar in der Tasche nach New York aufbrach. Dort schliff er sein Handwerk am Actors Studio bei Stella Adler und Lee Strasberg - als Kommilitone von Warren Beatty, der ihn später für "Dick Tracy" verpflichten sollte.

Seinen ersten Bildschirmauftritt hatte Tolkan 1960 in einer Folge der ABC-Serie "Naked City". Überlebt wird er von seiner Frau Parmelee, die als Kostüm- und Bühnenbildmalerin am American Place Theater arbeitete. Die beiden lernten sich 1971 beim Off-Broadway-Stück "Pinkville" kennen - er als Schauspieler, sie als Requisiteurin - und heirateten noch im selben Jahr in Lake Placid.