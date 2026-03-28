James Tolkan: Zurück in die Zukunft-Star mit 94 Jahren verstorben

Er war gefürchtet als Mr. Strickland, der unerbittliche Schulleiter in "Zurück in die Zukunft": James Tolkan ist tot. Der Charakterdarsteller starb im Alter von 94 Jahren.
James Tolkan ist tot. Der US-amerikanische Charakterdarsteller, der Generationen von Kinozuschauern als barscher Schulleiter Mr. Strickland aus der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie im Gedächtnis geblieben ist, starb am Donnerstag in Saranac Lake im US-Bundesstaat New York. Er wurde 94 Jahre alt. Das bestätigte ein Sprecher der Familie laut Medienberichten.