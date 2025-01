Prinzessin Kates jüngerer Bruder, James Middleton, ist mit seiner Familie in das Jahr 2025 mit einem kleinen Abenteuer gestartet. Zusammen mit Sohn Inigo und Ehefrau Alizée ging es in die verschneiten Berge.

James Middleton (37) hat zum Jahresbeginn ein Abenteuer mit seiner Ehefrau Alizée Thevenet, ihrem gemeinsamen Söhnchen Inigo und den Hunden erlebt. Auf Instagram teilt er süße Familienbilder eines Ausflugs in die Berge.

"Ich kann nicht glauben, wie schnell Inigo erwachsen wird"

Der einjährige Inigo ist auf einer der Aufnahmen auf kleinen Skiern neben den Familienhunden zu sehen, auf einer anderen wird er gerade von Mama Alizée gefüttert und ein weiteres Foto zeigt die ganze Truppe im Schnee. "Wir haben das neue Jahr mit einem Abenteuer in den Bergen begonnen. Wir hatten das Glück, von blauem Himmel und kalter, frischer Luft umgeben zu sein", schwärmt James Middleton, der jüngere Bruder von Prinzessin Kate, die gerade ihren 43. Geburtstag gefeiert hat.

James und Alizée haben 2021 geheiratet, im Oktober 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. "Ich kann nicht glauben, wie schnell Inigo erwachsen wird - das macht mir eigentlich am meisten Angst", schreibt Middleton jetzt. "Ich fürchte, wenn ich blinzle, verpasse ich es... aber wie bei den Hunden beziehen wir ihn in all unsere Abenteuer ein, schaffen Erinnerungen und nehmen jeden Tag, wie er kommt..."

James Middleton und der "Januar-Blues"

In dem Beitrag spricht Middleton auch ein ernstes Thema an, "eine andere Art von Januar-Blues". Dieser habe ihn früher hart getroffen - und das tue er in gewissem Maße auch heute noch. Die Nachwirkungen der Weihnachtszeit und lange dunkle Nächte in Verbindung mit zu ehrgeizigen Neujahrsvorsätzen führten dazu, "dass ich das Gefühl habe, gerade so zu überleben". Dabei habe das Jahr gerade erst begonnen.

Seit einigen Jahren lebe Middleton jedoch nach einem neuen Mantra, das von seinen Hunden inspiriert ist. Er wolle nicht jeden Augenblick damit verbringen, an vergangene oder noch kommende Momente zu denken: "Die Vergangenheit ist unvollkommen, die Zukunft wird es auch sein - nimm jeden Tag als einen neuen Tag, du kannst dich auf die Zukunft freuen... die Vergangenheit wird es nicht stören!"

Middleton hat in den letzten Jahren mehrfach über Depressionen gesprochen. In einem Gastbeitrag für die "Daily Mail" schrieb er etwa bereits 2019, dass seine Hunde, vor allem Hündin Ella, ihm durch seine dunkelsten Zeiten geholfen haben. Sie habe ihn sogar zu Therapiesitzungen begleitet. Anfang 2023 ist Ella nach 15 Jahren an seiner Seite leider verstorben.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111