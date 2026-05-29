James Matthews wehrt sich: Prinzessin Kates Schwager streitet vor Gericht um ein Sicherheitstor

Seit 2022 leben Prinzessin Kates Schwester Pippa und ihr Ehemann auf einem Anwesen in West Berkshire. Nun droht ein Nachbarschaftsstreit zu eskalieren. James Matthews streitet aufgrund eines Fußwegs mit einer Wandergruppe vor Gericht - und argumentiert dabei mit der Nähe zur Royal Family.
In der englischen Grafschaft West Berkshire sorgt ein Rechtsstreit um einen Privatweg im Umfeld der britischen Royals derzeit für Aufsehen: James Matthews (50), der Schwager von Prinzessin Kate (44), kämpft vor Gericht für mehr Sicherheit rund um sein Familienanwesen. Der Grund: Ein Teil der Zufahrt könnte zum öffentlichen Fußweg erklärt werden.