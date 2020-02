1 Metallica-Frontmann James Hetfield am 30. Januar in Los Angeles Foto: imago images/ZUMA Press

Metallica-Frontmann James Hetfield meldet sich zurück. In Los Angeles absolvierte er seinen ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Sucht-Rückfall.

Ende September mussten Metallica ihre Tour durch Australien und Neuseeland auf unbestimmte Zeit verschieben. Grund dafür war, dass Frontmann James Hetfield (56) einen Rückfall erlitten hatte und sich in Behandlung begeben musste. Nun hat er sich zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 56-Jährige war in Los Angeles zu Gast bei der Eröffnung der Auto-Ausstellung "Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection" im Petersen Automotive Museum. Dort sind zehn Schlitten aus seiner eigenen Sammlung zu sehen. Fotos des Events zeigen einen strahlenden Hetfield, mit kürzeren Haaren.

Ende September twitterten Metallica unter anderem: "Wie die meisten von euch vermutlich wissen, kämpft unser Bruder James seit vielen Jahren mit Suchtproblemen. Er muss sich jetzt leider erneut einer Behandlung unterziehen, um wieder an seiner Genesung zu arbeiten." Hetfield hat in der Vergangenheit offen über seine Alkoholsucht gesprochen. Seine Bandmitglieder versicherten den Fans damals auch, dass sie auf die Bühne zurückkehren werden, sobald es Hetfield besser gehe. Nach seinem strahlenden Comeback in der Öffentlichkeit ist die Hoffnung der Fans groß. Ab Ende März stehen neue Konzerte an.