James Earl Jones war ein renommierter Schauspieler und Synchronsprecher, dessen markante Stimme und vielseitiges Schauspiel weltweit Anerkennung fanden. Geboren am 17. Januar 1931 in Mississippi, wuchs Jones in bescheidenen Verhältnissen auf und überwand frühzeitig ein schweres Stottern. Seine außergewöhnliche Karriere umfasste mehr als sechs Jahrzehnte und erstreckte sich über Bühne, Film und Fernsehen.

Besonders bekannt wurde er für seine tiefe, kraftvolle Stimme, die er ikonischen Figuren wie Darth Vader in der "Star Wars"-Reihe und Mufasa in Disneys "Der König der Löwen" lieh. Neben seiner Arbeit als Synchronsprecher glänzte Jones auch als Schauspieler in Filmen, die von satirischen Klassikern bis hin zu emotionalen Dramen reichen. Seine vielseitigen Rollen und sein stimmliches Talent machten ihn zu einer der markantesten Persönlichkeiten der Filmgeschichte.

Am 9. September 2024 verstarb James Earl Jones im Alter von 93 Jahren und hinterließ ein beeindruckendes künstlerisches Erbe.

Sehenswerte Filme mit James Earl Jones

Als Sprecher:

Star-Wars-Reihe (1977–2019)

In der „Star Wars“-Reihe lieh Jones der ikonischen Figur Darth Vader im englischsprachigen Original seine tiefe und unheilvolle Stimme. Obwohl er nie physisch die Rüstung trug, ist es seine unverwechselbare Stimme, die Darth Vader zu einem der bedrohlichsten Bösewichte in der Filmgeschichte gemacht hat. „I am your father“ – eine Zeile, die in die Popkultur eingegangen ist.



Der König der Löwen (1994)

In Disneys Animationsklassiker verkörpert James Earl Jones Mufasa, den weisen und mächtigen König der Löwen. Seine Stimme verleiht der Figur im englischsprachigen Original eine tiefgründige Autorität, die perfekt zur Rolle eines Anführers und liebenden Vaters passt. Auch in der neuen Version von 2019 lieh James Earl Jones dem Löwenkönig Mufasa wieder seine Stimme.



Als Schauspieler:

Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964)

Satire, Krieg

Mit: Peter Sellers, George C. Scott, Stanley Kubrick

In dieser Kult-Satire von Stanley Kubrick spielt Jones Lieutenant Lothar Zogg, einen Piloten in einem B-52-Bomber, der Teil eines nuklearen Angriffs ist. Obwohl er nicht die Hauptrolle spielt, bringt Jones seine ernsthafte Präsenz in diesen schrägen Film ein, der sich mit dem Wahnsinn des Kalten Krieges auseinandersetzt.



Matewan (1987)

Drama, Historie

Mit: Chris Cooper, Mary McDonnell, John Sayles

Der im Kohlerevier von West Virginia gedrehte Film zeigt die Organisierung der Arbeiterschaft im Kontext einer Arbeitsniederlegung in den 1920er Jahren und basiert auf einer wahren Geschichte. Der Gewerkschaftsorganisator Joe Kenehan, ein Streikbrecher namens „Few Clothes“ Johnson (James Earl Jones) und der Bürgermeister kämpfen gegen die Macht eines Kohleunternehmens und die Interessen der Stadt, damit Gerechtigkeit und Arbeitnehmerrechte nicht hinter den miserablen Arbeitsbedingungen, der Ausbeutung und dem Profit zurückstehen müssen.

Claudine (1974)

Drama, Komödie, Romantik

Mit: Diahann Carroll, Lawrence Hilton-Jacobs, Tamu Blackwell

Claudine ist eine alleinerziehende Mutter in New York City, die einen anstrengenden Arbeitsweg in die Vororte auf sich nimmt, wo sie als Hausmädchen für wohlhabende Familien arbeitet. In einer wohlhabenden, hauptsächlich von Weißen bewohnten Gemeinde, lernt sie Rupert „Roop“ Marshall (James Earl Jones) kennen, einen charismatischen, aber unverantwortlichen Müllmann. Schnell entwickelt sich eine Romanze, aber Claudine bezweifelt, dass ihre Beziehung gut für ihre sechs Kinder ist, und Rupert zögert, obwohl er ein guter Mensch ist, Verantwortung zu übernehmen.

Jagd auf Roter Oktober (1990)

Thriller, Action

Mit: Sean Connery, Alec Baldwin, John McTiernan

In diesem spannungsgeladenen U-Boot-Thriller spielt Jones Admiral James Greer, einen hochrangigen CIA-Agenten. Er unterstützt den Analysten Jack Ryan (Alec Baldwin) bei der riskanten Mission, ein sowjetisches U-Boot während des Kalten Krieges abzufangen. Jones verleiht seiner Figur Intelligenz und Charisma, während er die Handlung mit strategischer Expertise lenkt.



Herkules und die Sandlot-Kids (1993)

Komödie, Familie

Mit: Tom Guiry, Mike Vitar, David Mickey Evans

Jones spielt den mürrischen Mr. Mertle, einen ehemaligen Baseballspieler, der jetzt zurückgezogen lebt. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Kindern und ihre Sommerabenteuer auf einem Sandlot-Baseballplatz. Mr. Mertle wird schließlich zum weisesten Mentor der Kinder und erinnert sie daran, dass Baseball mehr ist als nur ein Spiel.



Feld der Träume (1989)

Drama, Fantasy

Mit: Kevin Costner, Amy Madigan, Phil Alden Robinson

James Earl Jones spielt den zurückgezogenen Schriftsteller Terence Mann in diesem emotionalen Drama über Baseball und verlorene Träume. Als Kevin Costners Figur ein mysteriöses Baseballfeld baut, das die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet, wird Mann zum entscheidenden Begleiter auf dieser magischen Reise.



Der Prinz aus Zamunda (1988)

Komödie, Romanze

Mit: Eddie Murphy, Arsenio Hall, John Landis

James Earl Jones spielt König Jaffe Joffer, den Vater von Eddie Murphys Prinzen Akeem. Als majestätischer und strenger König von Zamunda verkörpert Jones eine königliche Präsenz, die Humor und Würde perfekt verbindet. Seine Rolle ist unvergesslich in dieser charmanten Komödie über kulturelle Unterschiede und Selbstfindung.



Conan der Barbar (1982)

Fantasy, Abenteuer

Mit: Arnold Schwarzenegger, Sandahl Bergman, John Milius

In diesem epischen Fantasy-Abenteuer verkörpert Arnold Schwarzenegger den Titelhelden Conan, einen kriegerischen Helden, der auf Rache für den Mord an seinen Eltern sinnt. James Earl Jones spielt Thulsa Doom, einen mächtigen und charismatischen Schurken, der Conans Familie tötet und ihn auf einen düsteren Pfad der Vergeltung führt. Jones verleiht dem finsteren Anführer eines Kults eine bedrohliche Präsenz und macht ihn zu einem faszinierenden Antagonisten.



James Earl Jones hinterlässt mit seinen Rollen in Film und Fernsehen ein bleibendes Erbe, das die Welt des Entertainments nachhaltig geprägt hat. Ob als furchteinflößender Schurke, weiser Mentor oder charismatischer Erzähler – seine unverwechselbare Stimme und seine schauspielerische Präsenz machten ihn zu einer der markantesten Persönlichkeiten Hollywoods. Seine Arbeit wird weiterhin Generationen von Zuschauern begeistern und in Erinnerung bleiben. Mit einer Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckte, bleibt James Earl Jones ein unverzichtbarer Teil der Filmgeschichte.