Der gefeierte Sitcom-Regisseur James Burrows ist mit 85 Jahren gestorben. Auf Instagram nehmen die "Friends"-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc Abschied von dem Mann, der sie einst seine "Kids" nannte.
Die Welt der Sitcoms hat in Person von James Burrows einen ihrer prägendsten Köpfe verloren. Der Regisseur starb am Freitagmorgen im Alter von 85 Jahren. Besonders die Stars von "Friends" verabschieden sich auf Instagram bewegt von dem Mann, der sie einst liebevoll seine "Kids" nannte. 15 Folgen der NBC-Erfolgsserie trugen Burrows' Handschrift, darunter die Pilotfolge und der Großteil der ersten Staffel.