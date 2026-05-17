James-Bond-Suche: Tom Francis bewirbt sich als nächster 007

Der britische Bühnenstar Tom Francis hat bei einem Casting für den nächsten James Bond vorgesprochen. Der 26-Jährige ist vor allem für seine gefeierte Rolle in "Sunset Boulevard" bekannt.
Der nächste James Bond könnte aus dem West End kommen. Wie das Branchenblatt "Variety" exklusiv berichtet, hat Tom Francis, 26-jähriger britischer Theaterschauspieler und Olivier-Award-Preisträger, für die Rolle des Geheimagenten 007 vorgesprochen. Das Casting für den Nachfolger von Daniel Craig (58) ist offiziell im Gange und wird von der renommierten Casting-Direktorin Nina Gold (geb. 1967) geleitet. Sprecher von Francis sowie von Amazon MGM Studios, dem Produzenten und Financier der Bond-Reihe, wollten sich gegenüber dem Branchenmagazin nicht dazu äußern.