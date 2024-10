1 Sänger James Blunt im Februar 2024 in Amsterdam. Foto: Ben Houdijk/ Shutterstock

James Blunt sorgt mit einer ungewöhnlichen Ankündigung für Aufsehen: Bei einem Chart-Comeback seines Debütalbums "Back to Bedlam" will er seinen Namen ändern. Fans entscheiden, wie der Sänger künftig heißen soll – und die Vorschläge sind genauso skurril wie amüsant.











James Blunt, der britische Sänger, der für seinen selbstironischen Humor bekannt ist, sorgt seit dem 2. Oktober für Aufsehen, als er in einem Instagram-Video ankündigte, seinen Namen zu ändern – allerdings nur unter einer Bedingung: Sein Debütalbum „Back to Bedlam“ muss in einer neuen Remastered-Version an die Spitze der Charts zurückkehren. Mit gewohnt sarkastischem Ton erklärte er: „Das ist der wichtigste demokratische Moment des Jahres.“