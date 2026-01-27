Jamaikanischer Musiker: Reggae-Legende Sly Dunbar ist tot

Als Schlagzeuger von Sly & Robbie prägte er den Reggae und Sound Jamaikas. Musikgrößen wie Bob Dylan oder die Rolling Stones arbeiteten mit dem Drummer zusammen.
Kingston - Der jamaikanische Musiker und zweifache Grammy-Gewinner Sly Dunbar ist tot. Der Schlagzeuger des legendären Reggae-Duos Sly & Robbie starb im Alter von 73 Jahren zu Hause in der Hauptstadt Kingston, wie das Kulturministerium von Jamaika mitteilte. Dunbar sei ein "wahrlich begabter und bemerkenswerter Musiker" und "einer der größten Schlagzeuger überhaupt" gewesen, erklärte Ministerin Olivia Grange. Sein Tod sei ein großer Verlust für die Musik.