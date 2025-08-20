Jakobsweg gesperrt – Deutsche helfen bei Mega-Bränden

Spanien kämpft seit zwei Wochen gegen unzählige Feuer. Es sind die schlimmsten Brände seit Jahrzehnten – zerstört wurde eine Fläche, die größer ist als Mallorca.
Im Kampf gegen die schlimmsten Wald- und Vegetationsbrände seit Jahrzehnten wird Spanien nun auch von Deutschen unterstützt. 67 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen griffen nach dreitägiger Anfahrt und einer kurzen Erholungsnacht ins Geschehen ein. Und zwar in Jarilla in der Region Extremadura im Westen des Landes, wo eines der größten der vielen Feuer wütet, die Spanien seit zwei Wochen in Atem halten.