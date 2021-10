1 Jakob Johnson drückt dem VfB Stuttgart die Daumen. Foto: imago images/Jan Huebner

Jakob Johnson ist ein glühender Fan des VfB Stuttgart. Das macht der NFL-Profi jetzt auch gegenüber US-Journalisten deutlich – und überrascht mit einer Antwort.















Foxborough - Der Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson spielt seine dritte NFL-Saison - seine offensichtliche Verbundenheit mit dem VfB Stuttgart haben die Journalisten in den USA aber noch immer nicht verinnerlicht.

Aus unserem Angebot: Jakob Johnson zu Gast im VfB-Podcast unserer Redaktion

„Dortmund oder Bayern?“ wurde Johnson am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel seiner New England Patriots gegen die Houston Texans gefragt – und reagierte mit nur halb gespielter Empörung: „Hör zu: Das ist eine tolle Debatte, aber ich sage: Weder noch. Ich bin VfB Stuttgart, Siegen und Kämpfen, bis ich sterbe. Okay? Wir sind erst wieder zurück gekommen in die erste Liga und wir spielen ziemlich gut!“