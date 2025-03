1 Jakob Johnson bleibt der NFL erhalten. Foto: IMAGO/Stephen R. Sylvanie

Jakob Johnson wird auch in der kommenden Saison in der NFL auflaufen. Der Stuttgarter Football-Profi spielt künftig für ein Team, das zuletzt in den Play-offs für Furore sorgte.











Football-Profi Jakob Johnson hat ein neues Team für die nächste NFL-Saison gefunden. Der in Stuttgart geborene Fullback schließt sich den Houston Texans an. Das verkündete NFL-Insider Adam Schefter von „ESPN“ am Montagabend auf X (ehemals Twitter). Johnsons Berater bestätigte dies gegenüber „ESPN“.