Jakob Gühring in Waiblingen: Chansons und Texte im Schwanen

Jakob Gühring in Waiblingen

1 Jakob Gühring kommt nach Waiblingen. Foto: © Jeanne Degraa

Italienisch, Französisch, Schweizerdeutsch – gleich drei Sprachen hat der junge Schauspieler Jakob Gühring auf dem Kasten. Im Kulturhaus Schwanen Waiblingen präsentiert er sein vielfältiges Programm.











Link kopiert



Konzert, Perfomance, Schauspiel und Chansons – wer am Freitag, 20. Dezember, zum Auftritt von Jakob Gühring ins Kulturhaus Schwanen nach Waiblingen geht, kann sich auf einen Abend mit vielfältigem Programm freuen. Von 20 Uhr an lädt der junge Schauspieler und Musiker unter dem Titel „L’homme et la musique“ zu einem Chansonabend mit französischen, italienischen und schweizerdeutschen Texten.