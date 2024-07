Jahrhundertealte Tradition: Erster Briefkasten zeigt Monogramm von König Charles III.

1 Das Kürzel von König Charles III. ist nun auch auf einem ersten Postkasten der Royal Mail in Großbritannien zu finden. Foto: ALPR/AdMedia/ImageCollect

In England ist der erste Briefkasten mit dem Monogramm von König Charles III. eingeweiht worden. Einige Schulkinder warfen zu dem feierlichen Anlass handgeschriebene Briefe an den Monarchen ein.











Der erste der legendären roten Briefkästen in Großbritannien zeigt das Kürzel von König Charles III. (75). Wie die britische "BBC" berichtet, steht der neue Postkasten in der Stadt Cambourne im Südosten Englands. Auf ihm sind die Buchstaben "C" für Charles sowie "R" für Rex zu sehen, das lateinische Wort für König, gefolgt von der römischen Ziffer "III". Darüber ist die Tudor-Krone abgebildet, die Charles statt der St. Edward's-Krone seiner verstorbenen Mutter, Königin Elizabeth II. (1926-2022), verwendet.