Wenn Schneeglöckchen und Krokusse ihre Blüten aus der Erde stecken, verabschiedet sich der Winter so langsam. Was hinter diesen und anderen Frühlingsboten ungewohnt Kurioses steckt.
Berlin - Wenn die ersten Schneeglöckchen und Krokusse mutig durch den kalten Boden brechen und der feine Pollenflug die ersten Nasen reizt, kündigt der Frühling leise seine Rückkehr an. Meteorologisch betrachtet beginnt er auch schon heute, am 1. März. Hinter dem zarten Gesang der Singvögel und den ersten Farbtupfern im Grau des Winters verbergen sich erstaunliche Fakten, die manch Frühlingsvorboten zu einem kleinen Wunder machen.