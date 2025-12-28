Silvester-Feuerwerk darf ab Montag offiziell gekauft werden. Illegale Pyrotechnik wurde bereits beschlagnahmt. Was die Gewerkschaft der Polizei zum Böllern sagt.
Berlin - Vor dem offiziellen Start des Verkaufs von Raketen und Böllern für den Jahreswechsel warnt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor den Gefahren des Silvesterfeuerwerks. "Zunehmend sind Menschen übermütig und verwenden legale Gegenstände wie Böller oder Raketen unsachgemäß", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der Deutschen Presse-Agentur.