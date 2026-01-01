Jahreswechsel: Kirche in Amsterdam durch Brand in Silvesternacht zerstört

Nach dem Großfeuer in der Vondelkirche stehen die Mauern noch, Turm und Dach sind eingestürzt. Bürgermeisterin Halsema spricht von einem «schrecklichen Brand».
Amsterdam - In Amsterdam hat ein Brand in der Silvesternacht eine große Kirche weitgehend zerstört. Der rund 50 Meter hohe Turm und das Dach der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt stürzten ein, wie die Sicherheitsbehörden mitteilten. Am Vormittag brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Bei dem Feuer in der schon seit Jahrzehnten nicht mehr als Gotteshaus genutzten Kirche gab es keine Verletzten.