Kurioser Vorfall in Pforzheim Mann läuft in verrauchter Wohnung gegen Wand – und diese stürzt ein

In Pforzheim brennt am Freitag ein Weihnachtsbaum in einer Wohnung. Der Bewohner handelt sofort. Doch aufgrund der Rauchentwicklung sieht er fast nichts mehr – und sorgt für ein Kuriosum.