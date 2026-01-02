Nach der Absage der Silvesterfeier auf dem Schlossplatz hat ein Großaufgebot der Polizei das Feuerwerksverbot durchgesetzt. OB Nopper will diese Lösung beibehalten.
Sieht so die Silvester-Zukunft in der Stuttgarter Innenstadt aus? Das Riesenrad auf dem Schlossplatz schließt bereits am Nachmittag, der Platz ist mit Gittern eingegrenzt, ein Großaufgebot der Polizei kontrolliert Menschen und deren Taschen. Wer Feuerwerkskörper dabei hat, bekommt sie abgenommen, Bußgelder in vierstelliger Höhe drohen. Denn am Silvesterabend und in der Neujahrsnacht gilt innerhalb des gesamten City-Rings ein Verbot von Böllern und Raketen.