Jahreswechsel in Stuttgart: Es gibt noch Karten für die Silvesterparty auf dem Schlossplatz

Mit dem beleuchteten Riesenrad und dem illuminierten Schloss ist die Kulisse traumhaft für eine Silvesterparty. Zum Jahreswechsel will Stuttgart ein positives Bild nach außen vermitteln. Die Stadt zahlt 1,19 Millionen Euro – etwas mehr als im Vorjahr – aus dem Haushalt, damit auf dem Schlossplatz ein friedliches Fest mit guter Musik steigen kann und Gewaltexzesse keine Chance erhalten.

Der Gemeinderat hat die stadteigene Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart beauftragt, für eine Bühnenshow zu sorgen, die mehrere Generationen anspricht. Das Programm mit den Top Acts Peter Schilling und DJane Alegra Cole – beide kommen aus Stuttgart – lässt sich planen, das Wetter dagegen nicht. „Der Zulauf wird stark wetterabhängig sein, deshalb können wir aktuell nicht einschätzen, wie viele Besucherinnen und Besucher zur Silvesterfeier kommen werden“, erklärt Stefanie Hirrle, die Sprecherin von in.Stuttgart. Die Anzahl der bisher verkauften Karten will sie nicht nennen. Der Vorverkauf bewege sich aber „auf dem Niveau des Vorjahres“.

Viele Menschen würden sich spontan für einen Besuch auf dem Schlossplatz entscheiden, erklärt sie weiter. Karten gibt es noch im Vorverkauf (ermäßig für zehn Euro) sowie an der Abendkasse (15 Euro). „Natürlich freuen wir uns, wenn wir am Ende der Veranstaltung eine Besucherzahl wie im Jahr 2022 erreichen werden“, sagt Sprecherin Hirrle. Damals waren es etwa 15 000 Menschen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet an Silvester für Stuttgart und Baden-Württemberg „ungemütliches Wetter“. Zeitweise könne es am Tag regnen, sagte eine Sprecherin des DWD. Gegen Mitternacht werde der Regen zwar möglicherweise nach Südosten abgezogen sein, dafür könne es aber „starke bis stürmische Böen“ geben. Die Temperaturen sollen in der Nacht in Stuttgart bei sieben Grad liegen.

Böllerverbot innerhalb de City-Rings

Erneut herrscht Böllerverbot rund um den Schlossplatz. Um die Verletzungs- und Brandgefahr dort zu bannen, wo sich viele Menschen aufhalten, untersagt eine Polizeiverordnung am Silvesterabend von 18 Uhr bis 3 Uhr in der Frühe am Neujahrstag, Pyrotechnik in der Zone Feuerwerkskörper innerhalb des City-Rings zu zünden – oder auch nur mitzubringen.

Die europaweit gebuchte DJane Alegra Cole wird bei ihrem Heimspiel insgesamt etwa zweieinhalb Stunden lang auflegen, am Anfang, in der Mitte und am Schluss. Die Party endet gegen 1.30 Uhr. Als besonderes Bonbon für ihre Stadt spielt Alegra Cole zum ersten Mal ihr Remix von „All that she wants“ – damit will sie erneut die Dance-Charts stürmen, wie ihr dies 2023 in der Schweiz und in Deutschland mehrfach gelungen ist. Sie freue sich darauf sehr, ein für sie erfolgreiches Jahr am schönsten Platz ihrer Stadt beenden zu können, sagt sie uns.

Peter Schilling wird gegen 21.45 Uhr auf der Bühne erwartet und etwa fünf Songs spielen. Neben ihm und DJane Alegra Cole sind außerdem im Programm dabei: Tiktok-Star Loi, Trompeter Kevin Pabst sowie die Gruppe Keraamika mit Artisten aus dem FriedrichsbauVarieté. Darüber hinaus gibt es Lichtinstallationen. Durch das Programm führt Dasding-Moderatorin Celine Jost. OB Frank Nopper wird nicht vor Ort sein, aber eine Videobotschaft von ihm wird eingespielt.

Das Riesenrad dreht sich an Silvester bis 23.15 Uhr

In der letzten Nacht des Jahres dreht sich auch das Riesenrad im Ehrenhof des Schlosses. Von 11 bis 17 Uhr kann man regulär damit fahren. Von 19 Uhr bis 23.15 Uhr ist dies dann nur noch für Gäste der Silvesterparty möglich, die bereits Eintritt für den Schlossplatz bezahlt haben. Zusätzlich zahlen sie für eine Fahrt im Riesenrad acht Euro, für Kinder unter 1,40 Meter kostet es sechs Euro. Kinder bis einschließlich drei Jahre fahren kostenfrei.