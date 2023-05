1 Auf dem Schlossplatz wird es in diesem Jahr kein Feuerwerk geben. Foto: /dpa/Christoph Schmidt

Der Jahreswechsel wird vielerorts mit Raketen und Böllern gefeiert. Darüber, dass diese Tradition auch viele negative Auswirkungen hat, will die Hedelfingerin Gabi Schulz aufklären.









Hedelfingen - Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Silvester steht an. Der Jahreswechsel wird vielerorts mit Raketen und Böllern gefeiert. Darüber, dass diese Tradition auch viele negative Auswirkungen hat, will die Hedelfingerin Gabriele Schulz aufklären. Sie engagiert sich im Aktionskreis „Stuttgart Böllerfrei“, verteilt im Stadtbezirk Flyer und informiert auf Veranstaltungen. Einerseits sei die Schadstoffbelastung, die in Stuttgart bekanntermaßen über dem gesetzlichen Grenzwert liegt, problematisch. An keinem anderen Tag sei die Feinstaubbelastung so hoch wie an Neujahr: Bundesweit belasten dann laut Umweltbundesamt rund 4500 Tonnen Feinstaub durch Raketen und Böller die Luft. Diese Menge entspreche in etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. Wie schnell die Feinstaubbelastung nach dem Feuerwerk abklinge, hänge vor allem von den Wetterverhältnissen ab. Kräftiger Wind helfe, die Schadstoffe rasch zu verteilen. Bei wenig Wind reicherten sie sich über viele Stunden in den unteren Atmosphärenschichten an.