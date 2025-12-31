Jahreswechsel für Sternfreunde: Sternenhimmel an Silvester - der Extra-Blick lohnt sich

Wintersechseck, Mond und Jupiter: Am Silvesterhimmel gibt es nicht nur Raketen zu sehen. Besonders schön wirkt das Sternbild Orion - und in dunklen Regionen das schimmernde Band der Milchstraße.
Berlin - Wohl in keiner anderen Nacht des Jahres verlassen um Mitternacht so viele Menschen ihre Häuser. Sie sollten es nicht versäumen, bei gutem Wetter noch ein wenig in den Himmel zu schauen, wenn alle Böller und Raketen gezündet sind und sich die Rauchschwaden verzogen haben. Denn in der Mitte der Nacht präsentiert sich der Winterhimmel in voller Pracht.