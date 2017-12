Jahreswechsel Diese acht Vorsätze können Sie sich sparen

Von red 29. Dezember 2017 - 05:00 Uhr

Pünktlich zum Jahreswechsel sind sie wieder zurück: die guten Vorsätze. Dabei könnte man sich einige davon getrost sparen.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Im neuen Jahr wird alles besser. Getreu dem Motto „neues Jahr, neues Glück“ nehmen wir uns vor, endlich das Rauchen sein zu lassen, fünf Kilo abzunehmen oder die Affäre zu beenden. Egal wofür man 2017 noch eine lockere Ausrede parat hatte, damit ist 2018 endlich Schluss.

Dürfen wir Ihnen die Illusion rauben? Das hatten Sie sich auch bereits Anfang 2017 vorgenommen. Was aus den guten Vorsätzen geworden ist, wissen Sie selbst am besten. Am Ende bleibt doch alles beim Alten. Zumindest braucht es für langfristige Veränderung keine guten Neujahrsvorsätze.

Welche acht guten Vorsätze Sie getrost sein lassen können, sehen Sie in unserer – nicht ganz ernst gemeinten – Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!