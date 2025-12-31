Jahreswechsel: Deutschland und die Welt warten auf 2026

Feuerwerk, Partys und Sicherheitsdebatten: Wie Deutschland und andere Länder den Jahreswechsel 2025/2026 begehen – und warum nicht überall ausgelassen gefeiert werden kann.
Berlin - 2025 neigt sich dem Ende entgegen, weltweit warten Milliarden Menschen auf das neue Jahr 2026: 26 Stunden dauert es zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Um Mitternacht dürften vielerorts Feuerwerk und Lichtershows den Nachthimmel erleuchten. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bereiten sich auf viele Einsätze vor.