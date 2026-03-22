Pascal Corneillie überlebt den Terror – doch Normalität bleibt für ihn unerreichbar. Auch Jahre nach den Anschlägen von Brüssel kämpfen viele Opfer mit den Folgen.
Brüssel - "Ein normales Leben ist fast nicht mehr möglich", sagt Pascal Corneillie - und das auch zehn Jahre nach einem der wohl schlimmsten Erlebnisse, die man als Mensch erfahren kann. "Die Bilder, die Gerüche, das Schreien und Weinen von Kindern, deine Dutzenden Freunde und Bekannten, die dort schwer verletzt oder tot liegen, schrecklich verstümmelt – das lässt einen nicht los." Stattdessen bleibe man ständig angespannt, vertraue niemandem mehr, lebe dauerhaft im Kampfmodus, erzählt er.