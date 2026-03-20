Jahrestag des Raserunfalls: „Sie haben das Leben geliebt“ – Bewegende Mahnwache in Ludwigsburg

Vor einem Jahr sind Merve und Selin, zwei junge Frauen, bei einem Autorennen in Ludwigsburg ums Leben gekommen. Mit emotionalen Momenten wurde an sie erinnert.
Familienangehörige, Freunde, gute Bekannte, aber auch Fremde – an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg haben am ersten Jahrestag des Raserunfalls zahlreiche Menschen gemeinsam der beiden verstorbenen jungen Frauen gedacht. Am Abend des 20. März 2025 waren dort Merve und Selin, zwei Freundinnen, Opfer eines illegalen Straßenrennens geworden.