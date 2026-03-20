Jahrestag des Raserunfalls: „Sie haben das Leben geliebt“ – Bewegende Mahnwache in Ludwigsburg

Vor einem Jahr sind Merve und Selin, zwei junge Frauen, bei einem Autorennen in Ludwigsburg ums Leben gekommen. Mit emotionalen Momenten wurde an sie erinnert.

Familienangehörige, Freunde, gute Bekannte, aber auch Fremde – an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg haben am ersten Jahrestag des Raserunfalls zahlreiche Menschen gemeinsam der beiden verstorbenen jungen Frauen gedacht. Am Abend des 20. März 2025 waren dort Merve und Selin, zwei Freundinnen, Opfer eines illegalen Straßenrennens geworden.

Mit Blumen und Kerzen kamen viele der Teilnehmer zu der emotionalen Mahnwache. Die Blumen wurden an einem Baum abgelegt, der erst vor wenigen Tagen in Gedenken an die beiden jungen Frauen an der Unfallstelle gepflanzt worden war. Mit einer Schweigeminute wurde an Merve und Selin erinnert. „Sie haben das Leben geliebt“, sagte Benan Ergün, ein Cousin von Selin.

Dass der Verlust der beiden noch immer schwer auf den Angehörigen lastet, machte die Gedenkfeier deutlich. Immer wieder lagen sich Familienmitglieder und Freunde weinend in den Armen.

Ein Signal gegen illegale Rennen

Die Mahnwache an der Unfallstelle wurde aus dem familiären Umfeld der Verstorbenen organisiert, in Abstimmung mit der Stadt Ludwigsburg. Sie sollte nicht nur an die beiden jungen Frauen erinnern, sondern auch ein Signal gegen illegale Autorennen setzen.

Die Polizei hatte die Carl-Goerdeler-Straße und kurzfristig auch eine Spur der Schwieberdinger Straße stadteinwärts gesperrt, um genügend Platz für die Trauernden zu schaffen.