Jahrestag des Hamas-Überfalls: Merz warnt vor neuer Welle des Antisemitismus in Deutschland

Zwei Jahre nach dem Hamas-Massaker erinnert Friedrich Merz an das Leid der Geiseln. Er setze große Hoffnung in den Friedensprozess und blickt sorgenvoll ins eigene Land.
Bundeskanzler Friedrich Merz warnt angesichts des 2. Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel vor Antisemitismus in Deutschland. „Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und neuem Gewand – in den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen; immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt“, sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft.