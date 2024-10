Jahrestag des Hamas-Angriffs: Mutter von Hamas-Geisel Shani Louk: Israel hat diesen Krieg nicht gewollt

1 Ricarda Louk zeigt ein Foto ihrer durch die Hamas entführten Tochter Shani Louk. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Die junge Deutsch-Israelin Shani Louk hat den Terrorangriff der Hamas nicht überlebt. Kurz vor dem Jahrestag der Attacke meldet sich ihre Mutter zu Wort.











Link kopiert



Ricarda Louk, die Mutter der ermordeten Deutsch-Israelin Shani Louk, mahnt, die Kriegsopfer im Gazastreifen und die Opfer des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 nicht gegeneinander aufzurechnen. „Was am 7. Oktober passiert ist, war ein hässlicher und brutaler gezielter Anschlag auf Zivilisten. Das mit Kriegsopfern zu vergleichen, finde ich nicht fair“, sagte sie dem Nachrichtenportal web.de News. Es gebe in Gaza unheimlich viele zivile Opfer. „Aber diesen Krieg hat Israel nicht gewollt, er wurde Israel aufgezwungen.“ Wer Israel dafür kritisiere, müsse sich selbst fragen: „Wie fing das an? Der Anfang war der 7. Oktober.“