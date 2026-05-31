Jahrestag des Anschlags: „Werden ihn nicht vergessen“ – Mannheim erinnert an Rouven Laur

Vor zwei Jahren starb der Polizeibeamte Rpuven Laur bei einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz. Am Sonntag wird seiner gedacht.
Vor zwei Jahren geschah am 31. Mai der Angriff auf eine Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz, bei der ein Ismalist den Polizeibeamten Rouven Laur mit einem Messer tödlich verletzte. Am Sonntag kamen die Familie des Polizisten, die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz, der Innenminister Manuel Hagel (CDU), Polizistinnen und Polizisten am Ort des Anschlags zusammen, um an ihn zu erinnern. Um 11.34 Uhr legten sie gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern eine Schweigeminute ein – das war der Zeitpunkt des Anschlags.