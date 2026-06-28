Jahrestag der US-Unabhängigkeit: USA - 250 Jahre voller Widersprüche

Die Vereinigten Staaten feiern das 250. Jubiläum ihrer Unabhängigkeitserklärung - und sind zwischen hehren Idealen und manchmal dunkler Realität so gespalten wie eh und je.
Da stehen sie, die stolzen Herren, meist mit gepuderten Perücken, im Bewusstsein ihrer Bedeutung. Sie haben sich im Sommer 1776 in Philadelphia um ein Dokument versammelt, das Geschichte schreiben soll. Das Gemälde von John Trumbull zeigt die Präsentation der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor den Delegierten, die sie einige Tage später am 4. Juli verabschieden werden. Es ist erst 40 Jahre nach dem Ereignis entstanden und spiegelt das von Anfang an grenzenlose Selbstbewusstsein der USA. Heute hängt es in der Rotunde des US-Kapitols.