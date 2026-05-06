Genau drei Jahre nach seiner Krönung lud König Charles III. zur ersten Gartenparty der Saison in den Buckingham Palast. Mit dabei waren auch Königin Camilla und zwei Geschwister des Monarchen.
Genau drei Jahre nach seiner Krönung hat König Charles III. (77) am Mittwoch die erste Gartenparty der Saison im Buckingham Palast ausgerichtet. Gemeinsam mit Königin Camilla (78) empfing er die Gäste. Neben dem Königspaar waren auch Prinzessin Anne (75), Prinz Edward (62) sowie seine Ehefrau, Herzogin Sophie (61), zugegen.