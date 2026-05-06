Genau drei Jahre nach seiner Krönung lud König Charles III. zur ersten Gartenparty der Saison in den Buckingham Palast. Mit dabei waren auch Königin Camilla und zwei Geschwister des Monarchen.

Genau drei Jahre nach seiner Krönung hat König Charles III. (77) am Mittwoch die erste Gartenparty der Saison im Buckingham Palast ausgerichtet. Gemeinsam mit Königin Camilla (78) empfing er die Gäste. Neben dem Königspaar waren auch Prinzessin Anne (75), Prinz Edward (62) sowie seine Ehefrau, Herzogin Sophie (61), zugegen.

Eine Tradition seit dem 19. Jahrhundert Bei der Veranstaltung am 6. Mai trug König Charles zu seinem Anzug einen Zylinder und hellgelbe Weste. Dazu hatte sich der Monarch für eine blaue Krawatte entschieden, die perfekt zu Königin Camillas hellblauem, bestickten Mantelkleid und ihrem breitkrempigen Hut passte. Laut eines Berichts des "Independent" schritten die Royals bei trübem Wetter durch die Reihen ihrer Gäste, schüttelten Hände, erkundigten sich nach deren Beruf und wiesen den Gästen den Weg zum Teezelt.

Gartenpartys im Buckingham Palast sind keine Erfindung der Gegenwart. Sie finden seit den 1860er Jahren statt. Der Zweck hat sich bis heute nicht verändert: Der britische Monarch dankt damit Bürgerinnen und Bürgern für ihren Einsatz für die Gesellschaft und ehrt besondere Verdienste um das Gemeinwohl. Laut der offiziellen Website der königlichen Familie werden jährlich mehr als 30.000 Menschen zu den verschiedenen Gartenpartys eingeladen, die über die Frühjahrs- und Sommermonate verteilt stattfinden.

Mehrere Gartenpartys im Kalender 2026

Der Ablauf folgt einem festen Protokoll: Die Gäste werden ab 15 Uhr Ortszeit auf dem Palastgelände empfangen, eine Stunde später tritt die königliche Familie auf - begrüßt von einer Militärkapelle, die die Nationalhymne spielt. Anschließend flanieren die Royals durch die Gärten, wobei sie sogenannte "Lanes" nutzen, verschiedene Routen, die es ihnen erlauben, möglichst vielen Gästen zu begegnen. Zufällig ausgewählte Besucher werden vorgestellt, sodass jeder die gleiche Chance hat, kurz mit einem Mitglied der königlichen Familie zu sprechen.

Für 2026 sind insgesamt drei royale Gartenpartys im Buckingham Palast angekündigt. Zwei folgen noch am 8. und 12. Mai. Zuletzt hatten Charles und Camilla bereits Ende April während ihres Staatsbesuchs in den USA an einer Gartenparty in der britischen Botschaft in Washington, D.C., teilgenommen - mit über 600 Gästen aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten.