Jahresstarts des VfB Stuttgart: Vier Siege aus vier Spielen – jetzt winkt der Vereinsrekord

1 Maximilian Mittelstädt (li.), Enzo Millot und Kollegen feiern das 3:1 bei Slovan Bratislava. Foto: imago/Michal Fajt

Der Jahresauftakt des VfB Stuttgart ist gelungen – statistisch gesehen ist er mit vier Siegen aus vier Pflichtspielen überragend. Nun kann das Team im Spiel beim FSV Mainz eine neue Bestmarke aufstellen.











Der VfB Stuttgart kennt sich aus mit gelungenen Starts ins Fußballjahr. Wenn’s noch kalt ist, läuft der Club aus Cannstatt gerne heiß – das war schon früher so. Aktuell hat das Team von Sebastian Hoeneß ja wettbewerbsübergreifend vier Siege aus den bisherigen vier Spielen anno 2025 geholt nach dem 3:1 bei Slovan Bratislava am Dienstagabend in der Champions League. Nur einmal waren die Stuttgarter in ihrer langen Historie besser in ein Fußballjahr gestartet. Doch dazu später mehr.