Jahresrückblicke immer unbeliebter: Schlechte Quoten für Lanz und Co.

Schlechte Quoten für Lanz und Co.

1 Markus Lanz und Steffen Hallaschka konnten mit ihren Jahresrückblicken nur mäßige Quoten einfahren. Foto: RTL / Anne Werner / ZDF/Markus Hertrich

Das ZDF zeigte am vergangenen Donnerstag seinen Jahresrückblick mit Markus Lanz. Die Quoten fielen schlechter als im vergangenen Jahr aus. Wie kamen andere TV-Rückblicke auf das Jahr 2024 beim Publikum an?











Der Primetime-Jahresrückblick des ZDF konnte am vergangenen Donnerstag (19. Dezember) in Sachen Quote nicht überzeugen. Wie die AGF-Daten zeigen, holte "Markus Lanz - Das Jahr 2024" 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum damit bei 9,6 Prozent. "Der Zürich-Krimi: Borchert" (Das Erste) konnte mit 6,35 Millionen (25,7 Prozent) den Tagessieg feiern.