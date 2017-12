Jahresrückblick VfB Stuttgart So schlug sich der VfB im Kalenderjahr 2017

Stuttgart - Hinter dem VfB Stuttgart liegt ein abwechslungsreiches Jahr. Der Club kam gut aus den Startblöcken, Trainer Hannes Wolf, Sportchef Jan Schindelmeiser und der Mannschaft flogen die Herzen nur so zu. Mit der Bundesligarückkehr und der Meisterfeier setzte der VfB ein deutschlandweit beachtetes Ausrufezeichen. Auch die Ausgliederung war ein beherrschendes Thema. Es kam zu einem überraschenden Wechsel in der Führungsspitze und natürlich kamen und gingen eine ganze Reihe an Spielern. Kurzum: Es war mächtig was los für alle, die es mit dem VfB Stuttgart halten. Also bitte, einsteigen und abfahren. Wir lassen das Jahr Revue passieren.