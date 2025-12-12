Kaum jemand prägte das Promi-Jahr so sehr wie Taylor Swift. Mit einem neuen Album, das erneut Rekorde brach, und der Verkündung ihrer Verlobung zeigte sich die Sängerin so glücklich und kreativ wie selten zuvor. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Jahres - musikalisch wie privat.
2025 war für Taylor Swift (35) ein weiteres Jahr der Superlative. Die US-Sängerin, die am 13. Dezember ihren 36. Geburtstag feiert, veröffentlichte ein neues Studioalbum, das weltweit die Charts dominierte, und sorgte auch privat für Schlagzeilen: Ihre Verlobung mit Travis Kelce (36) begeisterte Fans auf der ganzen Welt. Zwischen neuer Musik, Auszeichnungen und persönlichen Momenten blickt Swift auf zwölf Monate voller Musik, Emotionen und Meilensteine zurück.