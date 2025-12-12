Kaum jemand prägte das Promi-Jahr so sehr wie Taylor Swift. Mit einem neuen Album, das erneut Rekorde brach, und der Verkündung ihrer Verlobung zeigte sich die Sängerin so glücklich und kreativ wie selten zuvor. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Jahres - musikalisch wie privat.

2025 war für Taylor Swift (35) ein weiteres Jahr der Superlative. Die US-Sängerin, die am 13. Dezember ihren 36. Geburtstag feiert, veröffentlichte ein neues Studioalbum, das weltweit die Charts dominierte, und sorgte auch privat für Schlagzeilen: Ihre Verlobung mit Travis Kelce (36) begeisterte Fans auf der ganzen Welt. Zwischen neuer Musik, Auszeichnungen und persönlichen Momenten blickt Swift auf zwölf Monate voller Musik, Emotionen und Meilensteine zurück.

Der Blick zurück: Auszeichnungen, Verewigungen und eine Doku Im Dezember 2024 beendete Swift ihre "Eras"-Erfolgstour, die dieses Jahr noch nachhallte. Die Sängerin wurde im März bei den iHeartRadio Music Awards unter anderem in der Kategorie "Tour of the Century" gewürdigt. In ihrem Dankesvideo erklärte Swift: "Diese Tournee war definitiv die größte Herausforderung, der ich mich jemals in meinem Leben gestellt habe. Dreieinhalb Stunden lange Shows, mehr Shows als ich jemals zuvor auf einer Tournee, und es war wirklich das Befriedigendste, was ich je gemacht habe. Ich denke ständig zurück und bin so stolz darauf."

Swift, die es dieses Jahr in der Billboard-Liste der "Top Artist of the 21st Century" auf Platz eins schaffte, wurde im Sommer auch mehrmals in Wachs verewigt. "Eine globale Ikone verdient einen globalen Moment", gab das Madame Tussauds Berlin im Juli bekannt. "Neue Taylor Swift Wachsfiguren werden ab diesem Sommer in Madame Tussauds Attraktionen weltweit zu sehen sein! 13 Figuren, 13 Outfits, 11 Äras."

Und ein weiterer Rückblick folgt. Ab dem 12. Dezember können Fans auf Disney+ in die Welt ihrer spektakulären "Eras"-Tour eintauchen - und zwar gleich doppelt: mit einer sechsteiligen Dokumentarserie und einem brandneuen Konzertfilm. Für Swift ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Disney+. Bereits im April 2024 brachte sie ihren ersten Eras-Tour-Konzertfilm auf die Plattform, nachdem dieser zuvor Kinorekorde gebrochen hatte.

Die Serie trägt den Titel "The End of an Era" und verspricht einen persönlichen Einblick in das Leben der Sängerin während ihrer weltweiten Erfolgstour. Parallel zur Serie startet auch der neue Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show". Er zeigt das Abschlusskonzert vom 8. Dezember 2024 im BC Place Stadium in Vancouver.

Der Blick nach vorn: "The Life of a Showgirl" und der Ring am Finger

Statt nach ihrem "Eras"-Megaerfolg die Füße hochzulegen, lieferte Swift dieses Jahr neue Musik. Im August freuten sich die Swifties über die Ankündigung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl". Zur Veröffentlichung Anfang Oktober inszenierte Swift ein dreitägiges Kino-Event, das unter anderem in ausgewählten nordamerikanischen Kinos lief. Das Publikum erlebte in 89 Minuten die Weltpremiere des Musikvideos zu "The Fate of Ophelia", bekam exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke in die Videoproduktion und sah Lyrik-Videos zu weiteren Tracks des Albums, das nach seiner Veröffentlichung erneut Verkaufs- und Chartsrekorde feierte.

Und es blieb nicht beim musikalischen Erfolg, auch privat hatte Swift allen Grund zur Freude: Am 26. August gaben sie und ihr Partner Travis Kelce ihre Verlobung bekannt. Nur wenige Tage später, in der Folge vom 3. September seines Podcasts "New Heights with Jason and Travis Kelce", sagte der NFL-Star, dass er immer noch "ganz aufgeregt" sei, wenn er an ihre Verlobung denke. Seit der Bekanntgabe reißen die Spekulationsberichte über die Hochzeitsvorbereitungen nicht ab. Wie "The US Sun" vermeldete, soll die Hochzeit in Swifts Villa in Rhode Island stattfinden. Andere Seiten berichten von Locations in Tennessee oder in der Karibik.

Fans befürchteten nach der Verlobung, dass das Liebes-Happy-End dazu führen könnte, dass Swift nach der Hochzeit ihre Karriere bald beenden könnte. Bei "BBC Radio 2" zu Gast, betonte Swift Anfang Oktober: "Das ist nicht der Grund, warum Menschen heiraten. Damit sie ihren Job kündigen können..." Über ihren Partner schwärmte Swift daraufhin, dass sie ihn liebe, weil er wiederum ihre Arbeit liebe und wisse, wie sehr die Musik sie erfülle.

"Taylor wird immer Taylor bleiben"

"Die Fans lieben diesen Mann, und das ist vollkommen logisch", erklärte auch US-Musikjournalist Rob Sheffield (59) Anfang Oktober im Interview mit spot on news. "Er steht ihrer Individualität nicht im Weg. Seien wir ehrlich: Taylor wird immer Taylor bleiben. Niemand wird sie je ändern, schon gar nicht ein Mann." Weiter erklärte er: "Die Taylor in ihrem Leben ist dieselbe Taylor wie in ihren Songs - sie ist ein emotionaler Vulkan, und man kann nie vorhersagen, wann, wie oder warum sie ausbricht. Aber sie macht es immer faszinierend. Dieser Freund weiß, dass er das nie ändern wird - und allem Anschein nach hat er null Interesse, sie überhaupt zu verändern. Das ist Taylor Swift. Er weiß das. Wir wissen das. Das ist etwas, das es zu feiern gilt. Die Welt wäre ein so langweiliger und trostloser Ort ohne sie."

Swift veröffentlichte mehrere Songs, die von ihrer Beziehung zu Kelce inspiriert sind. Eine direkte Anspielung auf Kelce gibt es etwa in "Wood", wo sie seinen Podcast "New Heights" erwähnt. "Manche könnten sich sorgen, sie könne kreativ darunter leiden, wenn sie keine Trennungen mehr zu besingen hat", sagte Rob Sheffield. "Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Sie kann weiter Songs über Herzschmerz, Verrat und Verzweiflung schreiben - weil sie darin so großartig ist. Sie wird sich nie darauf beschränken, nur über ihr eigenes Leben zu singen."

Vor ihrem eigenen großen Tag durfte Swift dieses Jahr schon eine Hochzeit mitfeiern: Schauspielerin Selena Gomez (33) und Musikproduzent Benny Blanco (37) gaben sich am 27. September das Jawort. Die Zeremonie fand in Santa Barbara, Kalifornien, in kleinstem Kreis statt, in dem auch Gomez' langjährige Freundin Taylor Swift nicht fehlen durfte. Zu Ehren des "Showgirl"-Release schrieb Gomez zu einem gemeinsamen Instagram-Clip der Freundinnen kurz vor der Trauung: "Ich bin gesegnet, dich fast 20 Jahre später an meiner Seite zu haben ! Ich liebe dich Taylor, für immer und ewig."