Jahresrückblick Kernige Sprüche des Jahres 2017

Von Erik Raidt 14. Dezember 2017 - 13:56 Uhr

Geistreich und gehaltvoll oder platt und provokant: auch 2017 haben Promis und weniger Prominente aus allen Bereichen der Gesellschaft ihren Senf zum Zeitgeschehen dazugegeben.





14 Bilder ansehen

Stuttgart - Ist schon wieder Weihnachten? Ist schon wieder ein Jahr rum? Ein Blick in den Kalender zeigt: Das Jahr 2018 steht tatsächlich schon vor der Tür. Damit Sie sich kurz informieren können, was Sie in den zurückliegenden zwölf Monaten möglicherweise verpasst haben, haben wir in unseren Artikeln gekramt. Und schau mal an, wer sich da wie zu Wort gemeldet hat.

Denn geistreich und gehaltvoll oder platt und provokant: auch 2017 haben Prominente und aus allen Bereichen der Gesellschaft ihren Senf zum Zeitgeschehen dazugegeben. Was unter anderem zu erfahren war: dass Bundespräsidenten von ihrer Frau zu Arbeiten eingeteilt werden, künftige Prinzessinnen auf Eigenständigkeit pochen und der Papst kein Digital-Native ist.