Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović galten lange als sportliches Traumpaar - bis im Sommer 2025 das Aus kam. Ihre Trennung bewegte Deutschland in diesem Jahr besonders, wie der Google-Jahresrückblick zeigt.
Monatelang kursierten Gerüchte über ein mögliches Ehe-Aus von Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger (41) und Tennis-Ikone Ana Ivanović (38). Im Juli bestätigte Ivanović schließlich offiziell die Trennung. Der Google-Jahresrückblick zeigt nun, wie sehr das Thema die Deutschen bewegt hat: Gelistet werden berühmte Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist.