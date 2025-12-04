Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović galten lange als sportliches Traumpaar - bis im Sommer 2025 das Aus kam. Ihre Trennung bewegte Deutschland in diesem Jahr besonders, wie der Google-Jahresrückblick zeigt.

Monatelang kursierten Gerüchte über ein mögliches Ehe-Aus von Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger (41) und Tennis-Ikone Ana Ivanović (38). Im Juli bestätigte Ivanović schließlich offiziell die Trennung. Der Google-Jahresrückblick zeigt nun, wie sehr das Thema die Deutschen bewegt hat: Gelistet werden berühmte Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist.

"Unüberbrückbare Differenzen" Schweinsteiger und Ivanović lieferten sich keine öffentliche Schlammschlacht und äußerten sich lange nicht zu den Gerüchten. Dennoch hatte ihre Trennung einen Hauch von Hollywood: Der Anwalt der Ex-Tennisspielerin nannte als Grund für das Ende der fast zehnjährigen Ehe "unüberbrückbare Differenzen" - eine bewusst vage Formulierung, wie man sie sonst vor allem aus der US-Promiwelt kennt.

Auch die Trennung von Pietro Lombardi (33) und seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa sorgte für Schlagzeilen - und landet damit auf dem zweiten Rang. Im August wurde bekannt, dass sich die Influencerin und der Sänger getrennt haben. "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so", erzählte Rypa später im Gespräch mit "RTL". Für die Trennung habe es "keinen speziellen Grund [gegeben], sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind".

Deutschlands ehemalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (44) und ihr Mann Daniel Holefleisch gehen schon seit geraumer Zeit getrennte Wege. Auf Rang drei rangiert die Trennung der heutigen Präsidentin der UN-Vollversammlung trotzdem. Im November 2024 hatte die beiden bestätigt: "Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind."

"Ich habe ihn nicht betrogen"

Platz vier geht an Samira und Serkan Yavuz. In einer Story auf ihrem Instagram-Account verkündete die Reality-TV-Bekanntheit im Februar das Liebes-Aus. "Mein Leben steht grade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos", teilte sie damals mit. Sie bräuchte aktuell Zeit für sich, "um irgendwie klarzukommen". Die beiden ehemaligen Kandidaten aus dem "Bachelor"- und "Bachelorette"-Universum, fanden im Spin-off "Bachelor in Paradise" zueinander.

Auf Rang fünf der Trennungen, die besonders gefragt waren, steht das Liebes-Aus von Ex-"DSDS"-Star Menowin Fröhlich (38) und Senay Ak (34). In den sozialen Medien hatte er angedeutet, dass sie ihn betrogen haben soll. Dem widersprach sie im Gespräch mit "RTL" und bestätigte gleichzeitig das Aus der Beziehung. "Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie machen. [...] Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen", sagte sie. Ak sei "jetzt eine alleinerziehende fünffache Mutter".

Der Jahresrückblick von Google ermittelt die Suchtrends des Jahres und bildet in unterschiedlichen Kategorien jeweils einen besonders starken Anstieg beim Suchinteresse während eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zum Vorjahr ab.