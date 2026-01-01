Jahresrückblick der Royals: William und Kate legen noch mehr Bilder nach

Kurz vor dem Jahreswechsel haben Prinz William und Prinzessin Kate bei Instagram einen weiteren emotionalen Rückblick auf 2025 geteilt. Auf 21 Slides zeigt die Familie royale Pflichttermine, internationale Begegnungen und private Momente.
Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel haben Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) das Jahr 2025 mit einem ausgiebigen Rückblick bei Instagram ausklingen lassen. Auf insgesamt 21 Slides versammelten der Thronfolger und seine Familie Videos und Fotos von geschäftlichen Terminen und privaten Momenten - ein Streifzug durch zwölf bewegte Monate. Zu den Bildern schrieben die Royals: "Frohes neues Jahr an alle auf der ganzen Welt! Danke für ein geniales 2025 und wir freuen uns auf 2026!!"