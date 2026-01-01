Jahresrückblick der Royals: William und Kate legen noch mehr Bilder nach

Kurz vor dem Jahreswechsel haben Prinz William und Prinzessin Kate bei Instagram einen weiteren emotionalen Rückblick auf 2025 geteilt. Auf 21 Slides zeigt die Familie royale Pflichttermine, internationale Begegnungen und private Momente.

Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel haben Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) das Jahr 2025 mit einem ausgiebigen Rückblick bei Instagram ausklingen lassen. Auf insgesamt 21 Slides versammelten der Thronfolger und seine Familie Videos und Fotos von geschäftlichen Terminen und privaten Momenten - ein Streifzug durch zwölf bewegte Monate. Zu den Bildern schrieben die Royals: "Frohes neues Jahr an alle auf der ganzen Welt! Danke für ein geniales 2025 und wir freuen uns auf 2026!!"

Darunter finden sich etwa Bilder von der ganzen Familie bei der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade, grandiose Naturaufnahmen und Kate beim Blumenpflücken. Auch Williams Reise zum Earthshot Prize 2025 nach Rio de Janeiro ist dokumentiert. Weihnachtliche Familienmomente zeigen Prinzessin Kate gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) am Klavier.

Staatsbankett und Staatsgäste

Begegnungen auf höchster diplomatischer Ebene fanden ebenfalls Einzug in den Rückblick. So sind Aufnahmen mit US-Präsident Donald Trump (79) und dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) zu sehen. Ein besonders glamouröses Bild zeigt Prinz William in Uniform neben seiner Frau, die ein langes cremefarbenes Spitzen-Couture-Kleid trägt - inklusive Schärpen und Tiara, aufgenommen vor einem Staatsbankett.

Auch Erinnerungen an sportliche Ausflüge werden in dem Rückblick wach: Ende Juli hatte Prinzessin Charlotte ihren Vater in die Schweiz zum Finale der UEFA Frauen-EM begleitet, um gemeinsam England anzufeuern.

Bereits am 30. Dezember hatte der Rückblick für den Prinzen und die Prinzessin von Wales begonnen. Schon da teilten sie eine Fotoserie mit zwölf Bildern - eines für jeden Monat des Jahres. Zu sehen sind in dieser Slideshow etwa das Gedenken am Holocaust Memorial Day, ein Ausflug zum 14. Hochzeitstag des Paares sowie Prinz George (11) im Gespräch mit Veteranen. Eine besonders lockere Aufnahme zeigt William zudem auf der Weihnachtsfeier der Welsh Guards - mit einem Bier in der Hand und strahlendem Lächeln.